AA Gent-spelers woest op ref Visser: “Ze mogen het reglement nog eens komen uitleggen”

Bij AA Gent stonden de gezichten van de spelers na afloop op onweer. Gelegenheidsaanvoerder Sven Kums kreeg door een dopingcontrole nog wat extra tijd om de juiste woorden te vinden maar trok na afloop toch wel flink van leer. Hierbij moest ook de spelleiding het ontgelden maar uiteindelijk erkende de middenvelder ook het eigen aandeel van zijn team in de uitnederlaag: “Ik begrijp er helemaal niets meer van!”

“Dit is zonder meer een frustrerende avond voor ons”, opende de voormalige Gouden Schoen

zijn wedstrijdanalyse. “We komen na amper 23 seconden al op achterstand en dan maak je het jezelf enkel maar moeilijker. We wisten dat we dan uiteraard een muur zouden moeten slopen. Voor rust viel het nog mee en was er nog wat ruimte waardoor we toch nog enkele kansen konden creëren. In de tweede helft trokken ze zich terug en verdedigden ze die nipte voorsprong met alle mogelijke middelen. Toen was het voor ons ook veel moeilijker om ”

Vlak na de pauze leken de Buffalo’s nochtans al snel de gelijkmaker aan te tekenen maar de treffer van Michael Ngadeu werd door ref Visser – na tussenkomst van VAR Lothar D’hondt – geannuleerd. En dat zorgde bij Kums en co voor hoogoplopende emoties: “Waarom wordt die goal afgekeurd? Dat is voor mij nog altijd een raadsel, zelfs na het bekijken van de beelden. En dan moet je mij ook eens uitleggen waarom er hier dan wel ingegrepen wordt omwille van vermeend handspel en deze middag dan niet”, verwees Kums naar de fel gecontesteerde fases tijdens RC Genk – Club Brugge.

Foto: Photo News

Ook Michael Ngadeu vocht na afloop de beslissing van scheidsrechter Lawrence Visser aan: “Wat heb ik misdaan? Ik raak de bal niet met de hand en al zeker niet met de arm! Op welke beelden hebben ze dit gezien? Het is vooral ontzettend jammer voor het voetbal want het heeft een enorme invloed op het eindresultaat. Maar we kunnen er niet om heen dat we in de openingsminuut natuurlijk een onvoorstelbaar cadeau weggeven. Het snelste doelpunt van het seizoen? Tja, dat record wilden we nu niet bepaald op ons conto schrijven.”

Maar uiteindelijk werd het dus 1-0 en bleek de annulering van de Gentse gelijkmaker van Ngadeu doorslaggevend: “Dat was nochtans het ideale moment voor ons om gelijk te maken en dan heb je ook nog een goede kans om zelfs nog de drie punten mee te graaien”, verzuchtte een duidelijk aangeslagen Kums die evenwel nog niet de handdoek wil gooien in de titelstrijd. “Er kan nog veel gebeuren in de play-offs maar het is duidelijk dat we een heel slechte zaak doen.”

“Voorbije weken nog meer fases met een enorme impact op competitieverloop”

Tijdens die eerste helft was er trouwens ook nog een fase waarbij Kums nattigheid voelde: “Was het geen strafschop bij die tackle op Jonathan David in de zestien? Volgens mij was er echt wel meer aan de hand! Ik snap ook echt niet waarom de ref dan niet zelf eens de beelden gaat bekijken om een gefundeerde mening te vormen, zoals hij wel deed bij het tweede Cercle-doelpunt dat overigens terecht werd afgekeurd voor buitenspel.”

Foto: BELGA

“Ik vroeg het ook aan ref Visser waarom hij enkel bij die ene fase ging kijken maar volgens hem is dat volkomen correct en perfect zoals het reglement dit voorschrijft maar dan mogen ze dit reglement toch nog eens komen toelichten want ik snap er niets meer van. De voorbije weken waren er nog wel meer fases en beslissingen die ik niet goed kon plaatsen. Ik wil er niet teveel bij stilstaan want we kunnen er niets aan veranderen maar het heeft ongetwijfeld wel een enorme impact op het competitieverloop.”

Door de zeges van Club Brugge en Charleroi kunnen de Buffalo’s uiteindelijk zonder twijfel spreken van een mislukt voetbalweekend: “We krijgen nu een volle week om de volgende partij – thuis tegen Charleroi – voor te bereiden. Die zullen we ook heel goed kunnen gebruiken. We moeten nu terug vol aan de bak en zorgen dat we opnieuw winnen voor eigen publiek. En onze ongeslagen status in eigen huis verder te zetten.”