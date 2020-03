De nieuwe Ruud Vormer

De Ketelaere scoort eerste competitiegoal: “Vooral jammer van die bal op de paal”

Ref niet in goeden doen, VAR in slaap?

Dewaest boos: “Rood Balanta en penalty na handspel Rits”

De eerste kopbalgoal uit zijn carrière kan hij niet meer precies herinneren. “Het was thuis voor KV Mechelen tegen Cercle. Maar het kan ook Lokeren geweest zijn. Lang geleden in elk geval.”

Het was op 9 april 2016 Achter de Kazerne. Tegen Lokeren. Laurens Paulussen gaf de voorzet en Sofiane Hanni speelde nog voor KV. Mats Rits was toen nog het gewezen wonderkind van GBA dat na een avontuur in Ajax vaste grond had gevonden in de Dijlestad. KV Mechelen leek hem perfect op maat geschreven. Niemand kon toen vermoeden dat hij vier jaar later – op zijn 26ste – een sleutelrol zou spelen voor de gedoodverfde kampioen van België.

Twee weken na zijn bevrijdende doelpunt tegen Waasland-Beveren schonk hij Club Brugge de drie punten op Racnig Genk. Mats Rits scoorde al vijf keer in de competitie. Ook in de Beker tegen Zulte Waregem maakte hij een belangrijke goal. Geen onaardige statistieken voor een man die meestal als nummer zes voor de verdediging moet postvatten. En ook nog concurrentie heeft van de Colombiaan Eder Balanta. Maar nu kapitein Ruud Vormer vier weken out is met een knieblessure, kan Rits zich helemaal ontplooien. Als een onvermoeibare box-to-box en een aartsgevaarlijke sluipschutter.

Mats Rits Club Brugge “Zogezegd zijn we minder goed bezig maar als je naar de resultaten kijkt hebben we dit seizoen nog maar één keer verloren”

“De zes en de acht zijn totaal verschillende posities”, zegt Rits. “Als acht is het anders omdat ik moet infiltreren en veel meer in de box kom. Normaal staat Ruud daar en hij is heel belangrijk voor ons. Maar als hij er niet is, probeer ik hem zo goed als mogelijk te vervangen. De zes of de acht maakt mij niet zo veel uit – ik speel op beide posities graag. De zes ben ik ondertussen gewoon geworden. Daar kan ik ook plezier uithalen en daar heb ik ook al doelpunten gemaakt.”

Leider

Toch lijkt hij in de acht nog beter uit de verf te komen. Op een moment dat heel wat ploegmaats zoeken naar hun beste vorm – is het niet Eduard Sobol of Percy Tau? – ontpopt Rits zich tot een van de leiders van dit Club.

“Ruud en Mats hebben vullen de rol op hun manier in”, zegt trainer Philippe Clement. “Ze hebben alle twee specfieke kwaliteiten, maar ze zijn zeker niet hetzelfde. Wat wel een verschil is, is dat Mats meer scoort.”

Rits is de eerste om zijn prestatie te relativeren. “Ik ben blij dat ik de doelpunten mag maken en zowel thuis tegen Waasland-Beveren als hier op Genk leveren ze belangrijke doelpunten op. Maar de zege hebben we als ploeg behaald. Siebe (Schrijvers, nvdr.) valt vandaag ook fantastisch in en geeft iets extra’s. Hij schiet op de paal en mijn kopbal gaat er in. Volgende keer is het misschien iemand anders.”

Club gaat nu een periode in waar het telkens een week heeft om de volgende wedstrijd voor te bereiden. Een ware luxe nadat het de voorbije maanden bijna elke week midweeks moest spelen.

“Het is niet makkelijk geweest”, zegt Rits. “We komen uit een periode van elke drie dagen een wedstrijd. Genk was de laatste wedstrijd van die reeks. Het is belangrijk dat we die reeks goed afsluiten.”

“Zogezegd zijn we na de winter minder bezig, maar als je naar de resultaten kijkt zie je dat we dit seizoen één wedstrijd hebben verloren (op Antwerp voor de winterstop, nvdr.) en dat we nadien altijd punten hebben gepakt. Dat doen we hier ook. We beginnen scherp en komen verdiend op 0-1. Het is maar omdat we de 1-1 cadeau doen dat Genk in de match komt. Uiteindelijk knokten we terug in de tweede helft en mikken we twee keer op de paal. Ook ik had nog kunnen scoren. We trekken het verdiend over de streep vind ik.”

Hoofdbandviering

Zijn doelpunt vierde Mats Rits door zijn handen voor zijn voorhoofd te houden. Het was een knipoog naar de hoofdbandviering van NBA-vedette Alex Caruso. “Hij deed onlangs iets gelijkaardigs met de Lakers”, zei Rits. “Ik had het er met Ethan Horvath (de Amerikaanse invallersdoelman van Club, nvdr.) nog voor de wedstrijd over gehad.”

Maar als hij zijn doelpunt aan één andere club mag opdragen is het KV Mechelen. De Kakkers zijn met Racing Genk in strijd om het laatste ticket in Play-off 1 en zagen hun ex-speler graag scoren.

“Ik ben geboren en getogen in Mechelen”, zei Rits. “Natuurlijk hoop ik dat KV Mechelen het laatste Play-off 1-ticket pakt.”