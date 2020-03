Papa’s kindje krijgt stilaan haar op zijn tanden

Fans Waasland-Beveren eisen uitleg van spelers

We kunnen de botte bijl even opbergen. Anderlecht won met 0-3 in Beveren, pakte zo 6 op 6 en maakte zowaar negen doelpunten in twee wedstrijden. En toch… Als KV Mechelen volgende week thuis wint van Eupen, is Play-off 2 mathematisch een feit voor paars-wit.

Maar misschien moeten we Anderlecht daar niet constant aan herinneren. Het weet wel dat het zaterdag moet supporteren voor de Panda’s en zelf moet winnen van Zulte Waregem. We focussen beter op wat goed is. Zo loopt Michel Vlap bij RSCA niet langer rond alsof hij een kind in een snoepwinkel is. De spelverdeler steekt meer verbetenheid in zijn spel en dat werpt zijn vruchten af. Op de Freethiel deed Vlap twee keer de netten trillen. “Michel ziet de ruimte en benut ze ook”, stelde ploegmaat Elias Cobbaut. “Hij heeft héél veel kwaliteiten.”

Wel, laat ons stellen dat zijn grote troef zijn infiltratievermogen is. Vlap zal nooit een dirigent zijn à la Zetterberg of Scifo. Daarvoor is zijn balbehandeling niet verfijnd genoeg. Maar hij kent de weg naar de goal. “Zijn kwaliteiten zijn groter dan zijn gebreken”, stelde coach Frank Vercauteren. “Nu toch. We spraken lang met Michel over efficiëntie.”

Michel Vlap – door de fans soms Chelle genoemd – kon het zelf niet komen uitleggen, want hij moest naar de dopingcontrole. Het is wel opvallend dat Anderlecht met veel meer mensen in het strafschopgebied opduikt dan vroeger. Nieuwkomers Joveljic en Pjaca zijn nog zoekende, maar Vlap profiteert daarvan. Hij steekt zelfs Chadli (zeven goals) voorbij als topschutter van RSCA en zag dit seizoen ook al drie goals afgekeurd. “Het scoren begint ons vlot te lukken en Michel gaat daarin voorop, hè”, aldus Jeremy Doku.

Acht miljoen

Enig minpuntje is dat Vlap al zijn treffers voorlopig scoorde tegen kleinere teams. Nu twee tegen Beveren, daarvoor eentje tegen Eupen, Cercle, Kortrijk en Oostende en twee tegen RC Genk. Akkoord, Genk is een ploeg met naam en faam, maar het staat niet in de top vijf. Vlap klopt zich graag op de borst, maar zou toch ook eens het verschil moeten kunnen maken tegen topclubs. Alleen is het bij hem een beetje zoals bij Zulj: als de duels intensiever zijn en het tempo gaat de lucht in, wordt het vaak moeilijker.

“Maar Vlap maakt progressie”, vervolgde Vercauteren. “Alleen een superster heeft geen aanpassing nodig aan een nieuwe competitie. Michel kwam van Heerenveen naar Anderlecht met een groot prijskaartje (acht miljoen euro, nvdr.) en een hoog verwachtingspatroon. En dat in een ploeg die zijn evenwicht niet meteen vond. Dan is het logisch dat je niet direct rendeert.”

Het goede nieuws is ook dat zijn pa Jan Vlap gestopt is met tweeten over hem. Daardoor is hij minder een papa’s kindje. Vlap slaat nog wel eens een training over als hij een pijntje voelt, maar laat zijn kop minder hangen als hij kritiek krijgt. De middenvelder moest sowieso meer haar op zijn tanden krijgen. Zover is het nog niet, maar er staat toch al aardig wat dons. Het gaf hem ongetwijfeld ook een goed gevoel dat hij de penalty voor de 0-3 genereus aan Amuzu kon schenken. Een hattrick was niet nodig. “Dat was pure klasse”, besloot Cobbaut. Vercauteren voegde nog toe. “De teamspirit is goed. We gunnen elkaar iets.”

Zou het een verrassing zijn als Michel Vlap straks Play-off 2 naar zijn hand zet? Neen, hé. Of haalt Anderlecht toch nog miraculeus de top zes.