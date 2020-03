Biden weer terug in race voor Super Tuesday

De voormalige vicepresident Joe Biden heeft de Democratische voorverkiezingen in de staat South Carolina afgetekend gewonnen. Hij haalde bijna de helft van de stemmen (48,5 procent). Bernie Sanders eindigde tweede met 19,9 procent. Daarmee komt Biden weer helemaal in beeld als mogelijke presidentskandidaat voor de Democraten.

Bij de eerdere voorverkiezingen haalde Biden telkens opvallend slechte scores, en leek de race nog enkel tussen linkse Sanders en de gematigde Peter Buttigieg te gaan. Dat Biden zich net in South-Carolina terug in de race bokst, is niet toevallig. In die staat is meer dan de helft van de Democratische stemmers zwart. Biden heeft als voormalige vicepresident van Barack Obama veel steun onder de zwarte stemmers.

Aan CNN zei Joe Biden achteraf dat deze voorverkiezing het “lanceerplatform” is voor zijn verdere campagne. Voor de 77-jarige Biden komt het in ieder geval net op tijd. Morgen vindt Super Tuesday plaats, dan vinden in veertien staten tegelijk de voorverkiezingen plaats. Dan zal moeten blijken of zijn comeback meer is dan een eenmalige meevaller.

De miljonair Tom Steyer, die in South-Carolina als derde eindigde, kondigde aan dat hij uit de race naar het Witte Huis stapt. Hij zegt teleurgesteld te zijn over zijn resultaat bij deze voorverkiezing. “Ik zei dat als ik geen weg naar de winst zag, ik mijn campagne zou opschorten. En ik kan geen weg zien waar ik het presidentschap kan winnen.” (pl, blg)