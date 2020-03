Dierenvoedeselbank verliest subsidies na controversiële uitspraken op Facebook: “Dat hadden we misschien niet moeten posten”

Antwerpen / Wilrijk -

De stad Antwerpen stopt de subsidies aan dierenvoedselbank Poezewoef in Wilrijk. De reden zijn uitlatingen van de initiatiefnemers over allochtonen op hun Facebookpagina. Volgens de stedelijke dienst Dierenwelzijn is deze communicatie niet alleen weinig respectvol en professioneel, maar ook strijdig met de waarden van het stadsbestuur.