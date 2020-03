Hele straat geëvacueerd, vier huizen onbewoonbaar en persoon vermist na zware uitslaande woningbrand in Kortrijk

Kortrijk - Door een uitslaande brand in de Vooruitgangsstraat in Kortrijk zijn maandagnacht 52 personen geëvacueerd, er is ook een persoon vermist. De brandweer is nog steeds bezig met nablussen. Door de brand zijn vier woningen onbewoonbaar

De eerste oproep voor de brand kwam maandagochtend vroeg omstreeks 0.03 uur binnen. Toen de brandweer ter plekke kwam, was er al sprake van een uitslaande brand. Door het vuur werd vrijwel de volledige straat geëvacueerd. In totaal werden 52 mensen de burelen van de politie overgebracht. Door de brand zijn vier woningen onbewoonbaar.

Een van de woningen betrokken bij de brand is eigendom van een boekenverzamelaar. De man is vermist. Het is niet duidelijk of de man thuis was op het moment van de brand. De brandweer kon nog niet naar binnen gaan omdat het pand op instorten staat.