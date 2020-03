Archief Pius XII moet duidelijkheid brengen over houding oorlogspaus tegenover nazi’s

Vandaag worden de documenten van het omstreden pausdom van paus Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog, bewaard in het Apostolische Archief, voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Het pontificaat van de Italiaan, die in 1876 geboren werd als Eugenio Pacelli, liep van 1939 tot 1958. De huidige paus Franciscus maakte een jaar geleden de beslissing tot vrijgave van het archief bekend in de hoop dat het de naam van de toenmalige paus zal zuiveren van beschuldigingen dat hij aan nazi-Duitsland geen weerwerk heeft geboden bij de Jodenvervolging en de Holocaust.

In 2015 bleek nog dat het holocaustmuseum in Jeruzalem zijn teksten over Pius XII had aangepast op verzoek van het Vaticaan. Vooral de bewering dat Pius XII “actief streefde naar een verdrag met nazi-Duitsland om de katholieke kerk te beschermen, zelfs als dat inhield dat het racistische naziregime werd erkend” stuitte de katholieken tegen de borst.

Volgens het Vaticaan is het beeld over de oorlogspaus nog altijd te negatief. Het Vaticaan is er nog altijd van overtuigd dat het zwijgen van Pius XII gedurende de Tweede Wereldoorlog de juiste houding was. De documenten van het archief moeten nu een ander en positiever beeld van de paus naar voren doen komen.

