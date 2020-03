Eden Hazard gaat onder het mes in Texas om zijn enkel op te lappen

Rode Duivel Eden Hazard (29) gaat nog deze week onder het mes. Real Madrid stuurt hem naar het Amerikaanse Dallas om er geopereerd te worden aan zijn enkel, aldus Marca.

Volgens de Madrileense huiskrant zal de operatie wellicht donderdag plaatsvinden in Texas. De beslissing om te opereren zou er na verschillende discussies met enkele specialisten gekomen zijn. Hazard stapt samen met Niko Mihic op het vliegtuig, het hoofd van de medische staf van De Koninklijke die zondagavond de Clasico won tegen FC Barcelona (2-0).

Hazard stond maandenlang aan de kant met een enkelblessure na een trap van Thomas Meunier in de Champions League-wedstrijd tegen PSG. De man van 100 miljoen keerde op 16 februari terug in de competitiematch tegen Celta de Vigo, maar viel een week later tegen Levante opnieuw uit met een blessure aan dezelfde enkel. Pas na de operatie zal duidelijk zijn hoe lang de aanvaller deze keer buiten strijd is en hoe dat zijn voorbereiding op het EK (12 juni - 12 juli) zal beïnvloeden.

“Eden zit heel erg in met de situatie, hij is allesbehalve tevreden. Iedereen op de club is geraakt door zijn blessure. Hij wou snel terug op het veld staan om te tonen wat hij allemaal in zijn mars heeft, maar is nu opnieuw geblesseerd”, zei trainer Zinédine Zidane toen. “Eden houdt gewoon enorm van het spelletje en komt nu niet aan spelen toe. Ik zie gewoon in zijn ogen dat hij ongelukkig is. Er komt een moeilijk tijd aan voor hem, hij gaat nog wel een paar dagen zo rondlopen. Je kunt je wel inbeelden hoe hij zich voelt.”