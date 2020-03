Dertigtal mensen gegijzeld in winkelcentrum op Filipijnen

In een winkelcentrum in de Filipijnen zijn zowat dertig mensen gegijzeld, zo bericht de lokale zender ABS-CBN op gezag van burgemeester Francis Zamora van San Juan, dat deel uitmaakt van Manilla.

Er zijn onderhandelingen opgestart met de gijzelnemer, die een misnoegde bewaker zou zijn die vroeger aan de slag was in het winkelcentrum.

Zwaarbewapende politieagenten zijn ingezet aan het winkelcentrum, zo stelde het Franse persagentschap AFP vast. Volgens de burgemeester heeft de ex-bewaker vuurwapens en granaten in het bezit. “Er is al een persoon die door een schot is geraakt en naar het ziekenhuis is overgebracht”, aldus Zamora.

In het winkelcentrum waren veel klanten en werknemers aanwezig. Hen werd gevraagd het gebouw te verlaten. Minstens één schot was te horen.