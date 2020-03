Thibaut Courtois evenaart mijlpaal uit de tijd van Johan Cruijff en wordt geprezen in Spanje: “Barcelona stuitte op een muur”

Real Madrid won zondagavond de Clasico tegen FC Barcelona en gaat weer aan de leiding in La Liga. Het werd 2-0 in het Estadio Bernabeu, met dank aan een beresterke Thibaut Courtois. Dat zagen niet enkel wij, ook de Spaanse kranten waren vol lof over onze nationale nummer één.

De voorpagina’s van Marca en AS gebruikten dezelfde foto om de Madrileense overwinning te vieren: een dolgelukkig Sergio Ramos op de schouders van Dani Carvajal en doelpuntenmaker Vinicius Junior. De doelman van de Rode Duivels kreeg wel een vermelding bij AS: “Courtois stopte Barcelona en een grijze Messi”.

Recordman

Courtois liet zich zien met enkele knappe reddingen. Dat zag ook Marca. “Hij speelde een cruciale rol in het behouden van de gelijke stand bij de rust door een paar key saves uit zijn mouwen te schudden. Eest maakte hij zich heel groot om een poging van Arthur te pareren. Daarna pakte hij een krachtig schot van Lionel Messi. Na de rust hield hij ook invaller Martin Braithwaite van een doelpunt.

“Twee optredens blazen Real Madrid nieuw leven in”, vormt de titel van een opiniestuk bij de Spaanse krant. Daarbij verwijzend naar Toni Kroos en Courtois. “Real stond op de rand van de afgrond, maar de Belg zorgde ervoor dat ze er niet invielen.”

Saves Courtois. Video: Eleven Sports

Hij werd door de lezers van Marca dan ook verkozen tot beste speler van de Madrilenen. Ook al omdat Courtois voor de tweede keer in één seizoen de nul hield in de Clasico. De laatste keer dat dit gebeurde, was in het seizoen 1974-1975. Real won toen thuis met 1-0 tegen het Barcelona van Johan Cruijff en speelde in Camp Nou 0-0 gelijk. Courtois is pas de vierde Real-doelman die dit voor elkaar krijgt na ook nog in 1934-1935 en 1957-1958. Onze landgenoot zorgde er overigens voor dat Barça voor het eerst sinds 2006-2007 niet kon scoren in het Bernabeu en zit nu aan vijftien clean sheets in 31 optredens dit seizoen. Courtois is dan ook de doelman die procentueel de meeste ballen pakt, namelijk 78 procent. Net iets meer dan Jan Oblak en Aitor Hernandez (77 procent).

“Drie cruciale reddingen in de eerste helft, met vooral die één op één met Arthur”, schrijft AS in de spelersbeoordelingen van Real over Courtois die een 9 op 10 krijgt. “Hij speelde ook sterk in de tweede helft, al was de dreiging van Barcelona minder. Mooie redding op Braithwaite ook.”

Bij Mundo Deportivo spreken ze zelfs van een Belgische muur. “Arthur, Messi en Braithwaite slaagden er niet in Courtois te verslaan. Hij hield Madrid in leven. Toen het schip leek te zinken, bracht de Belg redding voor Real. Hij gaf met zijn reddingen zijn club opties in de tweede helft, waarna ze zege in de wacht sleepten.”

Bescheidenheid

Ook Vinicius Junior en Zinédine Zidane prezen de “fundamentele” Courtois, maar die bleef bij alle aandacht vooral bescheiden. “Een Clasico winnen is altijd leuk en we staan weer aan leiding, maar er zijn nog twaalf wedstrijden te spelen. We kijken nu vooral naar de volgende wedstrijd tegen Betis”, aldus de Belgische nummer één. “Het was na twee nederlagen vooral belangrijk om beter te doen. We verdedigden goed en ik maakte enkele goede reddingen. Ik was ook goed met mijn voeten, waardoor het team rust kreeg. Na rust waren we beter en maakten we het verschil.”

Van een dipje na nederlagen tegen Levante en Manchester City was volgens Courtois dus geen sprake. “We speelden toen beter dan hen”, zei hij. “We verdienden die resultaten niet. Maar voetbal, dat is details. De fans waren geweldig vandaag, dat is belangrijk voor ons. Dan kunnen we geweldige dingen realiseren. Als een vol stadion achter je staat… Maar nu moeten we vooral weer hard gaan werken als we de titel willen winnen.”

Na afloop waren er trouwens speciale shirts voor Lucas Vazquez, Isco en Karim Benzema. Zij speelden respectievelijk hun 200ste, 300ste en 500ste wedstrijd voor Real. Het leverde een prachtige teamfoto op mét de geblesseerde Eden Hazard.