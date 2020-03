Vrouw belandt in gracht langs E403 en wordt pas na twee uur door hulpdiensten gevonden

Ardooie - Een 42-jarige vrouw uit Ardooie is zondagavond op de E403 ter hoogte van Ardooie met haar Mini Cooper in de gracht beland. Door het struikgewas duurde het ruim twee uur vooraleer ze door de brandweer gevonden werd en uit haar hachelijke situatie bevrijd kon worden.

De vrouw, S. C. uit Ardooie, was op weg naar haar vriend in Lichtervelde. Die trakteerde haar op een etentje, omdat ze dinsdag verjaart. “We hadden elkaar nog via de telefoon gehoord vlak voor ze vertrok”, vertelt de man. “Daar kwam ze echter niet opdagen. Ik belde haar op en ze vertelde me dat ze ondersteboven in een diepe gracht langs de E403 lag. Ze zat gekneld in haar wagen.”

De man sprong meteen in zijn wagen om zijn vriendin te zoeken. Ook de hulpdiensten waren inmiddels verwittigd. Allen zochten ze bijna twee uur lang naar de plaats van het ongeval, een diepe gracht langs de afrit op de E403 in Beveren-Roeselare met dichte begroeiing en zonder verlichting. “Ik heb het traject drie of vier keer afgereden. Ik heb zelfs hier op de plek waar de wagen van de baan is geraakt staan kijken, maar kon de wagen niet zien. Te donker.”

Ook de brandweer had moeite om de vrouw te vinden. Ze legden zelfs verschillende stukken van het traject te voet af, in de hoop S. C. te vinden en uit haar benarde situatie te bevrijden. “Op een gegeven moment slaagde ze erin om het bordje van kilometerpaal 45.9 te zien”, vertelt brandweerofficier Johan Vandeputte. “Maar zelfs dan moesten we hier nog verschillende keren voorbij wandelen, vooraleer we de wagen in het struikgewas konden vinden. Uiteindelijk forceerden we de kofferbak om het slachtoffer te evacueren.” De vrouw bleek niet zwaargewond. Ze wandelde uiteindelijk zelf, ondersteund door hulpverleners, naar de ambulance voor verder onderzoek in het ziekenhuis.

Volgens de vriend raakte S. C. van de weg af omdat ze een tik had gekregen van een andere wagen. “Die is natuurlijk spoorloos. De kans dat die wagen gevonden wordt, lijkt me klein. Maar al bij al moeten we tevreden zijn dat het niet erger is afgelopen.”