Starters broeden op duurzame chemie in BlueChem

Op het nieuwe eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, op het vroegere Petroleum Zuid, opent op 28 april BlueChem de deuren. Het is de eerste incubator in Vlaanderen die zich specifiek toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie.

BlueChem is een unieke samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen met de ambitie om startende en jonge bedrijven actief in duurzame chemie te helpen doorgroeien tot op industriële schaal. Met Arpadis, Creaflow en InOpSys mogen projectpartners essenscia, POM Antwerpen, Stad Antwerpen en VITO alvast de eerste starters en groeibedrijven verwelkomen.

“Deel kunnen uitmaken van een verhaal als BlueChem is een fantastische opportuniteit”, zegt Steven De Laet, Managing Director van InOpSys. “We kunnen beschikken over betere faciliteiten om aan onderzoek en ontwikkeling te doen en kennis kan worden gedeeld. Bovendien zorgt het als jonge onderneming voor meer visibiliteit en credibiliteit om onze ambitie tot expansie naar Europa en de rest van de wereld kracht bij te zetten.”

InOpSys ontwikkelt, bouwt en beheert modulaire en mobiele units om industrieel afvalwater te behandelen in de chemie- en farmasector. Het afvalwater wordt ter plaatse gezuiverd voor hergebruik en waardevolle componenten zoals metalen en solventen worden gerecupereerd. Het is een praktijkvoorbeeld van circulaire economie, waarbij er geen transport en verbranding van afvalwater meer nodig is.

“We hebben lang een mentaliteit gehad van 'gebruiken en weggooien'. Maar er zijn veel andere oplossingen mogelijk. De uitdaging is niet alleen om technologische oplossingen te ontwikkelen, maar ook de mensen te overtuigen dat het anders kan”, zegt de CEO van InOpSys.

Jonge talenten

Volgens hem liggen er met BlueChem heel wat uitdagingen te wachten voor jonge talenten, in uiteenlopende profielen. “Wat InOpSys betreft, zitten we momenteel nog in de fase dat er hoofdzakelijk specialisten in de chemie zoals scheikundig ingenieurs nodig zijn. Maar gaandeweg gaan we ook meer operationele profielen op het terrein nodig hebben. We merken dat het feit dat we werken rond duurzame thema’s heel veel jongeren aanspreekt, omdat het thema’s zijn die hen nauw aan het hart liggen”, vertelt De Laet.

