Coronavirus wel verslagen door Asterix en Obelix

Nadat het ‘Wuhan-400’-virus eerder al werd voorspeld in een boek uit 1981 blijken nu ook de schrijvers van Asterix en Obelix te beschikken over een vooruitziende blik. De twee striphelden vechten tegen het ‘Coronavirus’ in een editie over, jawel, Italië.

Enkele dagen geleden ging het boek Eyes of darkness plots viraal op sociale media. De thrillerauteur Dean Koontz beschrijft in de roman een virus dat verdacht veel lijkt op Covid-19, het huidige coronavirus dat de wereld teistert.

“Een Chinese wetenschapper genaamd Li Chen vlucht naar Amerika, met een floppy disk met informatie over China’s belangrijkste en gevaarlijkste nieuwe biologische wapen”, valt te lezen in het 312 pagina’s tellende boek uit 1981. „”e noemen het ‘Wuhan-400’ omdat het is ontwikkeld in laboratoria buiten de stad Wuhan.”

In de oorspronkelijke versie werd het virus nog ‘Gorki-400’ genoemd en had het betrekking op de Sovjet-Unie. Pas in 2008 werd de naam aangepast naar ‘Wuhan-400’.

Wagenmenner

Nu doet ook een strip van Asterix en Obelix uit 2017 de ronde. In Asterix en de race door de Laars vecht de bekende stripheld aan de zijde van Obelix tegen het Coronavirus. Dat doen ze in Italië, het land waar vandaag Covid-19 wierig teelt en volgens de laatste tellingen al 34 doden zijn gevallen.

Het stripverhaal - oorspronkelijke titel Astérix et la Transitalique - is het derde album geschreven en getekend door de nieuwe auteurs, scenarist Jean-Yves Ferri en tekenaar Didier Conrad. Het betreffende coronavirus in de strip is eigenlijk een menselijk personage: een wagenmenner.

De Romeinen hebben een wedstrijd gelanceerd “dieopen staat voor wagenmenners uit de hele wereld, inclusief barbaren”. Grote favoriet in de wedstrijd is ‘Coronavirus’, echte naam ‘Testus Terone’ (een duidelijke verwijzing naar testosteron). De bijrijder van Coronavirus, een gemaskerde rijder, is dan weer ‘Bacillus’.

Sabotage en complotten

Omdat de wedstrijd is opengesteld voor strijders van over de hele wereld, komen deelnemers en supporters van heinde en verre op het spektakel af. Allen zijn ze in de ban van de grote favoriet. De kreet ’Coronavirus!’ galmt constant door het publiek.

Tijdens de race wordt duidelijk dat Coronavirus niet alleen vooruit gedreven wordt door de hysterische aanmoedigingen van het publiek, maar ook door de autoriteiten. Met sabotage, ‘ongelukken’ en allerlei trucs wordt de rode loper voor Coronavirus uitgerold. Tegenstanders krijg op mysterieuze wijze pech. De race is eigenlijk één groot complot, maar op het einde verliest Coronavirus uiteraard tóch van Asterix en Obelix.

Sars

Hebben de schrijvers van de strip voorspellende gaven? Uiteraard niet. Een jaar voor het uitkomen van de strip waren andere coronavirussen, waaronder het gekende sars, in Europa gearriveerd, meldt de Italiaanse krant La Stampa. Net op dat moment waren schrijvers Conrad en Ferri bezig met tekenen.