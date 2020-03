Coronavirus: wat zijn de symptomen en wanneer moet je ingrijpen?

De verspreiding van het coronavirus lijkt wereldwijd niet echt meer te stoppen. En ook in ons land zijn er ondertussen al drie besmettingen van het virus vastgesteld. Volgens virologen is er geen reden tot paniek, maar wat zijn nu precies de symptomen en wanneer grijp je het best in?

Wat zijn de symptomen?

“In tachtig procent van de besmette coronagevallen zijn de typische symptomen koorts en hoesten. Maar daar kunnen ook andere klachten zoals keelpijn, spierpijn en hoofdpijn bijkomen. Eigenlijk verschilt het niet veel van griep”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Af en toe is er ook sprake van mildere symptomen zoals een verkoudheid. En in ernstige gevallen kan er een bemoeilijkte ademhaling zijn.

Naast de symptomen is de reisgeschiedenis ook een belangrijk element. “Wie terugkeert uit een besmet gebied en binnen de twee weken symptomen ontwikkelt, moet contact opnemen met de dokter. Maar meestal zien we die symptomen zelfs al binnen de week.”

Maar je kan het virus nu ook in ons land oplopen. “Heb je symptomen en ben je in contact gekomen met iemand die in een besmet gebied is geweest, dan heb je ook kans op een besmetting.”

LEES OOK. Mondmaskers helpen niet tegen besmettingen met het coronavirus, maar wat dan wel?

Wanneer neem je het zeker voor het onzekere?

Wie symptomen ontwikkelt, belt best even naar de huisarts. “Ga niet zelf naar daar, want het is belangrijk om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. De arts zal dan je symptomen en reisgeschiedenis overlopen en beslissen of verdere tests nodig zijn. Maar soms kan het ook een gewone griep zijn. Die is namelijk ook in het land.”

“Het belangrijkst: blijf altijd thuis. Wij Belgen gaan vaak toch werken als we ziek zijn, maar eigenlijk zou het sociaal aanvaard moeten zijn om thuis te blijven. Gaan werken als je ziek bent, kan echt niet.”

LEES OOK. LIVE KAART. Volg hier hoe het coronavirus zich over de hele wereld verspreidt

Wanneer moet je je vooral geen zorgen maken?

“Het belangrijkste is dat de luchtwegen er altijd voor iets tussen zitten. Mensen die enkel last hebben van bijvoorbeeld diarree moeten zich om het coronavirus geen zorgen maken”, zegt Van Gucht.

Wie al enige tijd geleden naar Italië, Frankrijk of een ander besmet gebied reisde en iets later ziek werd, moet zich in principe ook geen zorgen meer maken. “Toch niet als je ondertussen genezen bent. Als je je beter voelt, ben je eigenlijk geen gevaar meer.”