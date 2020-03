David Beckham steelt de show, maar ziet nieuwe MLS-ploeg verliezen door ‘Degryse-goal’ (en ook Pozuelo scoorde)

De allereerste wedstrijd van Inter Miami FC is de geschiedenisboeken ingegaan als een nederlaag. De club van David Beckham ging met 1-0 onderuit tegen Los Angeles FC. Al ging de prijs van de glamour wel zonder twijfel naar de Britse voetballegende.

Toegegeven, het was geen makkelijke opdracht voor de lichtroze brigade van Beckham. LAFC was vorig seizoen het beste MLS-team tijdens de reguliere competitie en heeft topschutter Carlos Vela in de rangen. Het was ook de Mexicaan (ex-Arsenal) die het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde. En hoe! Hij dribbelde enkele verdedigers en lobte de bal à la Marc Degryse in doel.

Bij de thuisploeg stond Kenneth Vermeer in doel. De 34-jarige Nederlander speelde in 2018 nog zes maanden voor Club Brugge, maar trok deze zomer van Feyenoord naar LA. Met meteen een clean sheet bij zijn debuut in de MLS, dat zijn 25ste verjaard viert dit seizoen.

In de tribunes maakte Beckham zijn opwachting met vrouwlief Victoria. Ook chef Gordon Ramsay was aanwezig voor de vuurdoop van Inter Miami FC.

Pozuelo scoort

Elders in de MLS kwam Toronto FC niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen San José. Ex-Genkspeler Alejandro Pozuelo had de score geopend vanaf de penaltystip (video vanaf 0:50), maar in de 94ste minuut scoorde Oswaldo Alanis een werkelijk fenomenale vrije trap (video vanaf 5:56).

Ook LA Galaxy, de ex-ploeg van Zlatan Ibrahimovic, kon niet winnen. Het bleef op 1-1 steken tegen Houston Dynamo. Cristian Pavon zorgde wel voor een fabelachtige goal, op assist van zijn doelman.

En dan was er ook nog de snelste rode kaart in de geschiedenis van de MLS. Niemand minder dan Maxime Chanot (ex-KV Kortrijk) haalde na amper drie minuten een doorgebroken speler van Columbus neer en mocht gaan douchen. NYFC verloor uiteindelijk met 1-0.

Het slechtste nieuws kwam uit Atlanta. Trainer Frank de Boer moet het namelijk maanden stellen zonder zijn topschutter Josef Martinez. De spits uit Venezuela viel zaterdagavond geblesseerd uit tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, bij Nashville SC (1-2). Uit medisch onderzoek bleek dat Martinez de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft afgescheurd.

De 26-jarige spits moet een operatie ondergaan en begint dan een maandenlange revalidatie. Mogelijk kan De Boer het hele seizoen niet meer over Martinez beschikken. De Venezolaan maakte in de afgelopen drie seizoenen bijna tachtig doelpunten in de Amerikaanse competitie en leidde Atlanta United in 2018 naar de titel. Vorig seizoen scoorde hij 27 keer voor de ploeg van De Boer.