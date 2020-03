Een vrouw is het slachtoffer geworden van een poging tot verkrachting in Kraainem. Het slachtoffer kon ontkomen en de speurders een nauwkeurige beschrijving van haar belager geven. Een robotfoto moet leiden naar de dader.

De feiten vonden plaats op maandag 17 februari van dit jaar. Een vrouw was rond 18.35 uur op stap in het parkje tussen de Nachtegalenlaan en de Kraaienweg in Kraainem.

Ze werd er aangevallen door een ...