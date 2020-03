Op 3 maart is het Super Tuesday voor de Democraten: waarom is die dag zo belangrijk en wat zeggen de voorspellingen?

Dag op dag 8 maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november stemmen de Democraten op Super Tuesday – 3 maart – op hun kandidaat om het tegen Donald Trump op te nemen. Veertien staten zullen beslissen welke Democratische kandidaat ze daarvoor het meest geschikt achten. Wie dat wordt is koffiedik kijken. “Na Super Tuesday weten we wie het meeste kans heeft. Sanders, Biden of Bloomberg? Want tussen die drie zal het gaan”, zegt professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans.