Zware inbraak bij MediaMarkt in Hasselt

Hasselt - In de MediaMarkt aan de Ikea-site in Hasselt is maandagochtend een zware inbraak gepleegd.

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kreeg maandag rond 2.30 uur melding van de diefstal met braak. “We zijn onmiddellijk ter plaatse geweest. Er is nog een speurhond ingezet om de daders op te sporen, maar helaas hebben we geen verdachten meer kunnen aantreffen”, vertelt Dorien Baens, woordvoerster van politie LRH. De dieven konden aan de haal gaan met verschillende laptops, tablets en gsm’s.

De inbrekers hebben in de winkel ook een serieuze ravage aangericht. Om de MediaMarkt aan de Biezenstraat binnen te dringen werd aan de toegangsdeur een grote ruit verbrijzeld. Vervolgens werd een deel van het ijzeren traliewerk opengeslepen, waarna de dieven toegang tot de elektronica hadden.

De omvang van de buit is nog niet bekend, omdat men nog volop bezig is om een inventaris op te maken. Het gerechtelijk lab is maandagochtend nog ter plaatse geweest om een uitgebreid sporenonderzoek uit te voeren.