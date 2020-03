Vergeet Liverpool, pomp tot je niet meer kan en wees keihard: hoe Bernd Storck het mirakel van Cercle lijkt te voltrekken

Cercle Brugge gaat zich redden. Echt waar. De club die een seizoen lang troosteloos achteraan bengelde, verzamelde nu in haar laatste 4 matchen meer punten -12 stuks- dan in de eerste 24 – 11 stuks – samen. Een enorme comeback. Eentje die ingegeven is door een halve nieuwe ploeg, maar vooral ook door de wetten van trainer Bernd Storck.