PODCAST. De zaak-Leopoldine De Decker (76): Een brave schippersweduwe, vermoord voor wat kleingeld

Ze bewaarde hooguit honderd euro in een soepkom, en ze leefde in een bescheiden appartementje in Antwerpen. Waarom, in godsnaam, werd Leopoldine De Decker (76) dan overvallen in 2013? Heel haar appartement lag overhoop, de schilderijen waren verhangen, en de brave vrouw lag gekneveld en levenloos op de grond. Duidelijk een brutale roofmoord. Maar voor welk geld? Veertien maanden lang was deze zaak een compleet mysterie voor de politie. Tot een doodsbange Vlaamse cafébaas zich meldde op kantoor, in het gezelschap van zijn mama. Vandaag start de assisenzaak.

We duiken in de zaak-Leopoldine De Decker, en het schimmige netwerk dat achter dit verhaal schuilt. En we blikken ook terug op het proces-Julie Quintens, dat nog bijna volledig verprutst werd door een loslippig jurylid.

‘De stemmen van Assisen’: beluister hier alle afleveringen van onze podcast