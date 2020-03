Zes nieuwe gevallen van coronavirus in ons land: “We gaan dit vanaf nu elke dag meemaken”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft maandagochtend meer uitleg gegeven over de zes nieuwe coronapatiënten in ons land. Nu zijn er in totaal dus acht besmette mensen, maar volgens De Block zal het hier niet stoppen. “Heel wat mensen komen terug uit skivakantie. We zullen er vanaf deze week nog heel wat patiënten bij krijgen”, klonk het. De eerste patiënt die het virus meenam uit China, is wel alweer genezen.