Gentse school houdt leerlingen thuis door coronarisico: “Verrassend dat niet alle scholen dit doen”

Gent - Nu corona ook ons land heeft bereikt, neemt de International School in Gent het zekere voor het onzekere: alle leerlingen die de afgelopen week op vakantie zijn geweest in risicogebieden, moeten verplicht zestien dagen thuisblijven.

Op reis geweest naar Noord-Italië, China, Zuid-Korea of Iran? Dan mag je de International School Ghent aan de Pintelaan niet binnen. Concreet moeten drie leerlingen twee weken lang preventief thuisblijven.

Een voorzorgsmaatregel die ouders wel kunnen pruimen, zegt directrice Maija Lusher. “Ze zijn heel blij met onze beslissing”, zegt ze. “Het is een geruststelling. Sommige ouders moeten van hun werk trouwens ook thuisblijven om dezelfde reden.”

De school, die Engelstalig onderwijs voorziet voor expats, is met die beslissing wel een uitzondering in het Gentse. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Onderwijs kunnen kinderen die in Italië of China op vakantie waren wel naar school gaan. Verrassend, zegt de directrice. “Het is toch duidelijk dat ook kinderen en volwassenen zonder symptomen besmet kunnen zijn? Dat heb ik tenminste toch vernomen via het nieuws op televisie en radio.”

En de school neemt nog een rist andere maatregelen. Zo worden er geen uitstappen meer georganiseerd en moeten ouders die het schoolgebouw binnenkomen, meteen hun handen ontsmetten met een handgel. Kinderen doen dat bij het binnengaan in het klaslokaal, in totaal minstens drie keer per dag.

