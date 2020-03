Geplaagd KV Oostende zet trainer Dennis van Wijk na twee maanden op straat: “Ik kan hem niets verwijten, maar...”

KV Oostende gaat de laatste twee speeldagen in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League in zonder Dennis van Wijk. De Nederlandse trainer werd door de Kustboys - die voorlaatste staan met 22 punten - ontslagen. Van Wijk was pas sinds begin dit jaar aan de slag bij de West-Vlamingen.

“KV Oostende heeft de samenwerking met trainer Dennis Van Wijk beëindigd. De nieuwe invulling van de trainersstaf zal eerstdaags worden bekendgemaakt”, klinkt het op de site van KVO. Van Wijk werd op oudejaarsdag voorgesteld als opvolger van de naar Cyprus vertrokken Kare Ingebrigtsen.

“Met Van Wijk kozen we voor iemand die de competitie én de club kende, dat vonden we toch wel belangrijk,” aldus voorzitter Frank Dierckens. “We waren er ook van overtuigd dat zijn aanpak de juiste zou zijn voor deze spelersgroep. Iemand die de focus legde op hard werken en discipline. Tijdens de stage in Spanje werd de basis gelegd voor wat een goed einde van het seizoen moest worden. We moeten nu echter vaststellen dat de mayonaise met de spelersgroep niet helemaal pakte en dat we slechts 4 op 21 behaalden. Dan hadden we twee keuzes: verder werken en hopen dat we in de laatste twee wedstrijden punten zouden pakken of toch ingrijpen om zo het tij te doen keren. We kozen voor de laatste optie. Ik kan Dennis niets verwijten inzake inzet en werkkracht en we zijn hem ook dankbaar dat hij deze opdracht aanvaard heeft. Maar als de resultaten en het spel niet zijn wat we ervan verwachtten, dan moet je durven een keuze maken en dat hebben we ook gedaan. Het is nu aan de spelersgroep om in de laatste twee matchen alles op alles te zetten om zo het behoud te verzekeren. We rekenen alvast op de steun van de supporters om zaterdag voor een kolkende sfeer te zorgen. Allemaal samen moeten we er honderd procent voor gaan.”

Geen succes

Van Wijk trok begin dit jaar voor de derde keer naar de kust, met een simpele opdracht: KVO behoeden voor de degradatie. Onder de Nederlander kon de kustploeg maar één keer winnen: 1-0 tegen STVV. Verder werd er vijf keer verloren en één keer gelijkgespeeld. Met nog een thuismatch tegen KRC Genk (in strijd voor Play-off 1) en een verplaatsing naar rechtstreekse concurrent Cercle Brugge voor de boeg, ziet het er niet goed uit voor Oostende.