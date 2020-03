Dietmar Hopp, de man die afgelopen weekend zonder het te willen het Duitse voetbal op zijn kop zette

Dietmar Hopp (79) was afgelopen weekend the talk of the town in de Bundesliga. Verschillende wedstrijden moesten meermaals onderbroken worden en in de wedstrijd tussen Hoffenheim en Bayern München stopten de spelers zelf met voetballen. De oorzaak: hevige supportersprotesten gericht tegen de rijke Duitser, tevens de grote man van Hoffenheim. Supporters vanuit heel Duitsland schreeuwen moord en brand, maar waarom? Wat heeft die man hen aangedaan?