Jongeman (24) oog in oog met oom die hem jarenlang verkrachtte: “Hij maakte mij peter van zijn eigen kind”

Brugge / Oostkamp - Een 43-jarige man uit Lombardsijde moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor de jarenlange verkrachting van zijn minderjarige neefje. De laatste feiten dateren al van 2011 maar het slachtoffer zweeg jarenlang. “Om de eenheid binnen de familie te bewaren”, zucht hij.

Jarenlang hield hij de lippen stijf op elkaar, maar begin 2018 raapte de toen 22-jarige K. uit Oostkamp zijn moed bijeen en stapte hij naar de politie. Hij vertelde hoe hij van 2004 tot 2011 seksueel misbruikt was door zijn oom B.S. (43) uit Lombardsijde. Het begon op zijn negende tijdens een wintersportvakantie met de familie in Oostenrijk. K. en zijn oom deelden er een kamer. “Wat begon met vrij onschuldige massages evolueerde naar betastingen onder de kledij en ontaardde uiteindelijk in orale seks”, verduidelijkte de procureur maandag in de Brugse correctionele rechtbank. Sindsdien herhaalden de feiten zich elk jaar opnieuw tijdens de wintersportvakantie, maar ook tijdens logeerpartijtjes bij grootmoeder in de vakantie.

Pas toen K. zestien werd hield het misbruik op. Maar dan nog zou het zeven jaar duren alvorens het slachtoffer naar de politie stapte. K. werkte net als B.S. voor het familiebedrijf, dat gerund wordt door zijn grootvader. “Ik mocht niets zeggen en heb ook al die tijd gezwegen om de eenheid binnen de familie te beweren”, zucht K. “Maar toen ik op een bepaald moment door mijn grootvader ontslagen werd, zag ik geen reden meer om te zwijgen. Ik was ook recent op wintersport geweest in hetzelfde hotel waar de feiten destijds waren gebeurd. Daar had ik alles verteld aan mijn vriendin. Bovendien had mijn oom mij peter gemaakt van een van zijn eigen kinderen. Dat was voor mij de druppel. Ik kon niet langer zwijgen. Mijn grootvader wou alles onder de mat vegen, maar voor mij mocht dit niet ongestraft blijven.”

Samen met zijn stiefvader en een kennis reed K. op 12 februari 2018 naar de woning van B.S. in Lombardsijde. Ze eisten dat hij met hen meeging naar de politie om verklaringen af te leggen. “Dat heeft mijn cliënt ook gedaan”, pleitte advocaat Joris Van Cauter. “Mijn cliënt geeft toe dat hij het slachtoffer misbruikte, maar niet vanaf zijn negende. Het misbruik ging pas van start in 2009, toen het slachtoffer veertien jaar was. Hij heeft spijt over wat hij deed, maar hoe hij daarna werd aangepakt door het slachtoffer en zijn entourage kan ook niet door de beugel. In zijn straat werden flyers uitgedeeld waarin hij met naam werd genoemd en als een pedofiel werd bestempeld. De mensen werden opgeroepen om hun kinderen te beschermen. Hij werd met de dood bedreigd en belaagd. Hij vreesde voor zijn leven.”

Het openbaar ministerie vroeg een voorwaardelijke straf voor B.S., die zich al twee jaar laat begeleiden door een psychiater. “De beklaagde heeft spontaan hulp gezocht en de kans op herval is bijzonder klein”, oordeelde de procureur. Voor K., zijn stiefvader en de kennis vroeg ze de opschorting wegens belaging en bedreiging. Dat B.S. de periode van het misbruik sterk minimaliseerde kon bij de advocate van K. niet door de beugel. “Hij is niet enkel een verkrachter, maar ook een leugenaar. Mijn cliënt werd zowat maandelijks misbruikt. Hij staat hiermee op en gaat ermee slapen. En dat zal zo zijn voor de rest van zijn leven.” Zowel K., zijn stiefvader als de kennis vroegen de vrijspraak. “Dat zij die flyers verspreidden is totaal niet bewezen”, stelde de advocate van K. “En de uitlatingen die zij deden ten aanzien van de politie kan je juridisch gezien niet als doodsbedreigingen bestempelen.”

K. vroeg een morele schadevergoeding van 20.000 euro. Beklaagde B.S. van zijn kant vroeg 6.000 euro morele schadevergoeding. De uitspraak volgt op 6 april.