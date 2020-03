30 km/u in álle woongebieden: het plan ligt op tafel voor alle landen, maar moet Vlaanderen dan mee en zijn we daar klaar voor?

Maak van 30 kilometer per uur de norm in alle woongebieden. Die oproep komt niet van een of andere belangenvereniging, wel van 80 ministers en 1.700 experts uit 140 landen. Binnenkort gieten de Verenigde Naties het idee zelfs in een aanbeveling die wereldwijd 700.000 verkeersdoden moet voorkomen. “In Vlaanderen kunnen we met die maatregel slimme gps-apps om de tuin leiden.”