Scheidsrechterscommissie: “Club Brugge had penalty tegen moeten krijgen, maar Genk-speler had ook rood verdiend”

Het Referee Department heeft de betwiste fasen in de topper tussen Genk en Club Brugge geëvalueerd en kwam tot deze conclusies: Balanta had geel verdiend, Kouassi rood en het handspel van Rits had Genk een penalty moeten opleveren.

Balanta versus Dewaest: geel

In minuut 14 betwistte Eder Balanta een luchtduel. Bij die actie had hij oog voor de bal maar kwam hij met zijn elleboog/arm in botsing met Sebastien Dewaest. Volgens het Referee Department was het een roekeloze actie maar hij gebruikte zijn arm niet als een wapen.

Verdict van het Referee Department: de ref had Balanta een gele kaart moeten geven, de VAR mocht niet ingrijpen omdat er geen sprake is van een gemiste rode kaart.

Wouters versus Rits: penalty

In minuut 20 vochten Wouters en Rits een duel om een hoge bal uit in het strafschopgebied van Club Brugge. Geen van beide spelers raakte de bal, tot die op de arm van Rits belandde. De arm was niet tegen het lichaam en daardoor maakte de speler zijn lichaam op een onnatuurlijke wijze breder.

Verdict van het Referee Department: de ref had een penalty moeten fluiten. Aangezien die er niet kwam, had de VAR moeten ingrijpen.

Kouassi versus De Ketelaere: rood

In minuut 26 werd Charles De Ketelaere, die de bal toegespeeld kreeg, aangevallen door Eboue Kouassi. Kouassi kwam in met gestrekt been, de studs vooruit, de impact was boven de enkel. De intensiteit was niet hoog, maar er was wel al contact voordat De Ketelaere in balbezit was.

Verdict van het Referee Department: een rode kaart was op zijn plaats maar de ref gaf die niet omdat het volgens hem enkel een onvoorzichtige actie betrof. Dit betekent dat hij de situatie niet goed inschatte. De VAR had tussenbeide moeten komen.

Diatta versus Thorstvedt: geen communicatie

In minuut 65 trapte Diatta, die al geel achter zijn naam had staan, hard tegen de ribbenkast van de gestruikelde Thorstvedt. Over deze fase communiceerde het Referee Department niet.