“Worstcasescenario voor België: 850.000 besmettingen en 50.000 coronadoden. We moeten er alles aan doen om het virus in te dijken”

Dokter Philippe Devos, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) heeft becijferd dat het coronavirus in het allerergste geval 850.000 Belgen zou kunnen besmetten en dat daarvan meer dan 50.000 zouden kunnen sterven. “Het is een theoretische oefening, maar ze maakt wel duidelijk dat er heel drastische maatregelen nodig zijn”, zegt de dokter.

In een opiniebijdrage op de medische website Medisfeer schetst dokter Devos een apocalyptisch beeld van de coronacrisis. Hij baseert zich daarvoor op de officiële cijfers van de FOD Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Amerikaanse Center for Disease Control and prevention (CDC).

LEES OOK. LIVE CORONAVIRUS. Zes nieuwe besmettingen in België

“Het coronavirus is zeer besmettelijk”, zegt Devos. “Om precies te zijn: 1,7 keer zo besmettelijk als een seizoensgriep. In België treft zo’n griep gemiddeld 500.000 mensen per jaar. Zonder drastischere voorzorgsmaatregelen dan bij de gewone griep is er dus een risico dat 850.000 mensen (500.000 x 1,7) in België met het coronavirus worden besmet.”

Uit de Chinese en Italiaanse cijfers leidt Devos ook af dat er een probleem kan ontstaan in de ziekenhuizen. “13,8 procent van de coronapatiënten heeft een longontsteking die een ziekenhuisopname vereist en 6,1 procent daarvan belandt op intensieve zorgen. Afgetoetst bij die 850.000 potentieel besmette Belgen, betekent dat dat er 117.000 mensen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en dat er 52.000 mensen intensieve verzorging nodig zullen hebben, met een groot risico om het niet te overleven.”

50.000 doden

“Er zijn nu 30.000 acute bedden voor volwassenen in Belgische ziekenhuizen”, schetst Devos. “Daaronder bevinden zich ongeveer 1.400 bedden op intensieve zorgen met machines om de ernstigste gevallen van het coronavirus te behandelen. Dat zijn er dus véél te weinig om iedereen ordentelijk te kunnen verzorgen. Die bedverzadiging is nefast want het staat een goede verzorging van de patiënten in de weg, waardoor er meer slachtoffers vallen.”

Ook dat heeft Devos becijferd: “Er is een groot risico dat we stijgen tot 3,9 procent van 850.000 mensen: 33.150 doden op 11 miljoen inwoners. Dat is 0,3 procent van de Belgische bevolking. Noch altijd niet veel, maar toch 100 keer meer dan het aantal doden op de wegen per jaar.”

LEES OOK. Reden voor paniek is er niet, beklemtoont iedere viroloog, maar wat is het ergste rampscenario rond het coronavirus? (+)

En dan heeft Devos het nog niet eens over het ziekenhuispersoneel, zegt hij. “We weten dat naarmate de patiënten zich in de zorggebieden concentreren, de zorgverleners een groter risico lopen om besmet te raken. In China is bijvoorbeeld 12 procent van de geïnfecteerden zelf verzorger. Omgerekend naar België zouden dat 100.000 besmette zorgverleners worden. Als we ook daarmee rekening houden kan het aantal doden aan Covid-19 in ons land oplopen van 33.000 naar 50.000.”

Het is volgens dokter Devos dus vooral belangrijk om te voorkomen dat we in ons land ooit naar 850.000 besmettingen gaan. De overheid moet daar alles aan doen en maakt daarom – terecht – zo’n mediaheisa over het coronavirus. De hygiënevoorzorgen strikt respecteren is de enige mogelijkheid om het virus in te dijken, en dat is een zaak van iedereen.”