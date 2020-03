Columniste gaat viraal met opiniestuk: “Wat als je ex plots het nieuwe vriendje van Lady Gaga is?”

Het nieuwe lief van Lady Gaga is een doodnormale jongen. Een boy next door en dus “het beste wat haar kon overkomen”, zo schrijven de tabloids. Maar voor de Amerikaanse Lindsay Crouse was het nieuwe lief van de superster niet zomaar iemand, het was haar eigen ex-vriend. Haar column voor The New York Times over die ontdekking gaat intussen de wereld rond.

Lindsay Crouse begon nietsvermoedend en goedgeluimd aan haar werkdag als journaliste voor The New York Times tot ze plots overspoeld werd door bezorgde berichten van vrienden, familie en collega’s. Of ze haar sociale media al had gecheckt. Of alles wel oké was. “Het bleek om een noodgeval te gaan”, schrijft ze in een openhartige column. “Mijn ex-vriend had een nieuw lief.” Dat is àltijd even slikken, volgens Crouse. “En dan blijkt die ‘nieuwe ik’ plots Lady Gaga te zijn.”

Slik. Maal twee.

De tabloid Page Six bracht al meteen een reportage over die “nieuwe, mysterieuze man” van Gaga. Refinery29 had het over “het beste gadget van 2020: een normaal vriendje” en ook Daily Mail, Business Insider en People schreven pagina’s vol over Crouse’s ex-levenspartner.

“Zeven jaar lang had ik met die zogenaamde mysterieuze man een relatie”, schrijft de columniste. “We kennen elkaar sinds de universiteit. En plots zit Lady Gaga op zijn schoot.”

“Ze is fantastisch”

Crouse windt er geen doekjes om: “Laten we eerlijk zijn: je gaat altijd eens op zoek naar het nieuwe lief van je ex. Maar hoe vergelijk je jezelf met een van de bekendste vrouwen ter wereld? Daar is geen beginnen aan.” Toch besluit de Amerikaanse columniste het niet aan haar hart te laten komen. Ze maakt de klik. “Plots besefte ik: Lady Gaga is een fantastische vrouw. Jezelf vergelijken met haar is eigenlijk motiverend. Meer zelfs, ik raad je aan het eens te proberen.”

Want, zo stelt Crouse, Lady Gaga leidt eigenlijk het ambitieuze leven waarvan we zeggen dat iedere vrouw het zou moeten leiden. “Ik herinner mij dat ze op Instagram bij een bepaalde foto schrijft: ‘laat niemand je zeggen dat je niet exact kunt zijn wie je zelf wilt zijn’. En is dat niet net wat we allemaal moeten geloven?” En dus ging Crouse enkele dagen later niet in hetzelfde zwarte jurkje dat ze al tientallen keren had gedragen naar een feest, maar kocht ze zich een nieuw, meer glamoureus exemplaar. “Ik ging ook naar een koffiebar en ik vroeg de grootste koffie, in plaats van de goedkopere kleine. Ik kreeg een compliment via e-mail op mijn werk en ik heb het doorgestuurd naar mijn baas. Ik heb m’n make-up laten doen, voor de allereerste keer, en ik heb er zelfs fake wimpers bijgenomen. Want: waarom ook niet? Lady Gaga daagt zichzelf uit door nieuwe dingen te proberen, laten we dat allemaal maar wat meer doen.”

De column is intussen al meer dan 12.000 keer gedeeld op Twitter en Crouse krijgt naast enkele ‘steunbetuigingen’ veel lof: “Knap, hoe je hiermee omgaat!”