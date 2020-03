Frontex biedt Griekenland extra steun bij grensbewaking

Frontex, het Europese grens- en kustbewakingsagentschap, gaat in op de vraag van Griekenland om noodsteun te krijgen bij het bewaken van zijn grens met Turkije in de Egeïsche Zee. Dat kondigde Frontex-directeur Fabrice Leggeri maandag aan.

Vanuit Turkije probeerden de voorbije dagen duizenden Syriërs, Afghanen en mensen van andere nationaliteiten Griekenland en de Europese Unie te bereiken. Athene wordt op die manier opnieuw met een grote toestroom van migranten geconfronteerd, die in de hand gewerkt werd door de aankondiging van Turkije dat het niemand meer zou tegenhouden die naar Europa wil trekken. Ankara hoopt op die manier de EU mee in het Syrisch bad te trekken.

Om de crisis het hoofd te bieden, heeft Griekenland zondag aan Frontex gevraagd om een snel grensinterventieteam (Rabit) naar de grens te sturen. Uitvoerend directeur Leggeri heeft maandag meteen beslist om op dat verzoek in te gaan. Een Rabit-team “maakt deel uit van het mandaat dat Frontex heeft om steun te bieden aan een lidstaat die geconfronteerd wordt met een uitzonderlijke situatie en dringende hulp vraagt van agenten en materiaal die aangeleverd worden door alle EU-lidstaten en landen die deel uitmaken van de Schengenzone”, zegt Leggeri in een mededeling.

Met operatie Poseidon steunt Frontex Griekenland nu al met de bewaking van zijn grenzen, maar met het nieuwe team wordt die assistentie nog opgeschroefd. Frontex probeert nu met Athene zo snel mogelijk een operationeel plan uit te werken, waarna de andere Europese landen gevraagd zullen worden de nodige manschappen aan te leveren. Vanaf 2021 zal Frontex op een permanent korps kunnen rekenen, dat tegen 2027 maximaal 10.000 inzetbare agenten zal tellen.

Moeilijke situatie

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak maandag haar steun aan Griekenland uit. “De uitdaging waar Griekenland voor staat, is een Europese uitdaging. Griekenland heeft onze volledige steun”, zei ze. Samen met Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli brengt von der Leyen dinsdag een bezoek aan de Grieks-Turkse grens.

Von der Leyen bekritiseerde het feit dat Turkije zich niet aan het vluchtelingenakkoord houdt dat het in 2016 met de EU sloot. “De Turken bevinden zich wat betreft de vluchtelingen en migranten in een moeilijke situatie, maar wat we nu zien kan niet het antwoord of de oplossing zijn”, verklaarde ze.