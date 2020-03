Kind sterft nadat bootje met migranten kapseist voor Grieks eiland

Er sijpelen berichten binnen van de eerste sterfgevallen sinds Turkije de grenzen opende voor migranten om Europa te bereiken. Volgens persagentschap Reuters kwam een kind om het leven toen een bootje met 46 opvarenden kapseisde voor het Griekse eiland Lesbos. Er worden intussen ook beelden verspreid van de Griekse kustwacht die boten met migranten terug richting Turkije duwt en kogels afvuurt om te tonen dat de vluchtelingen niet welkom zijn.

Volgens de Griekse politie hebben minstens duizend vluchtelingen de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee weten te bereiken sinds zondagochtend. Nog eens 10.000 migranten proberen de Griekse grens via het land over te steken. Maar zij worden volgens Reuters aan beide kanten van de grens bestookt met traangas.

“Het is een invasie”, lieten Griekse ministers optekenen. De Griekse overheid heeft aangekondigd dat ze haar grenzen zal bewaken. Frontex, het Europese agentschap dat instaat voor de controle van de buitengrenzen, voorziet extra steun om de toestroom aan migranten op te vangen.

De vluchtelingen die Europa willen bereiken sinds Turkije zijn grenzen weer openstelde, komen voornamelijk uit Syrië. Sinds de oorlog er begon in 2016, zijn al 3,7 miljoen Syriërs naar Turkije gevlucht. Door de escalatie van het geweld de voorbije weken, zouden nog minstens een miljoen Syrische inwoners hun land willen verlaten.

LEES OOK. Vast in niemandsland: Erdogan lokt duizenden vluchtelingen richting Europa, maar Griekenland sluit grens hermetisch af (+)