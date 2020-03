Al een week zitten ze vast in ‘coronahotel’ op Tenerife, maar nog niet eens alle Belgen werden er getest

Op dag zeven van de lockdown in het H10-hotel Costa Adeje Palace op Tenerife zijn nog niet eens alle 143 Belgen die er ‘gevangen’ zitten getest op het coronavirus, zo blijkt. Ze moeten enkel zelf hun koorts nemen. En zolang die onder de 37 graden blijft en ze zich niet ziek voelen, is er niets aan de hand. Het feit dat de Britten uit het hotel maandagochtend wel zijn kunnen vertrekken, zorgt intussen voor heel wat frustraties.

De hotelgangers voelen zich in de steek gelaten door de Belgische overheid. Dat lieten ze vrijdag al weten in een open brief en dat blijven ze ook vandaag, maandag, herhalen.

“Als minister Maggie De Block ...