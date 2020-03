Apothekers kregen nog steeds geen specifieke instructies over corona: “Wij zitten nochtans in de vuurlinie”

Naar aanleiding van meerdere coronabesmettingen in ons land vragen de apothekers aan de overheid om concrete richtlijnen. Want nu blijft de communicatie beperkt, klinkt het bij de apothekersbond. “Wij zitten in de vuurlinie en er heerst onzekerheid.”

“Wij volgen de situatie allemaal via de media, maar de grote vraag is: wat moeten we doen?”, zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische bond. Er heerst ongerustheid bij de Belgische apothekers en dat komt door een gebrek aan communicatie. “Onze leden zijn bezorgd en wachten op specifieke instructies. Welke protocollen moeten ze opvolgen? Het is logisch dat er eerst naar de bevoegde instanties gecommuniceerd wordt en dat daarna de luchthavens en huisartsen op de hoogte zijn gebracht, maar ook onze leden zullen geconfronteerd worden met mensen die symptomen vertonen.”

Bij de apothekers beseffen ze ook dat het nog vroeg is en er slechts enkele besmettingen vastgesteld zijn in ons land, maar handgels zijn nog moeilijk te verkrijgen en de mondmaskers zijn al volledig uit voorraad. “Als de situatie evolueert, is de vraag: wat gaan we moeten doen en gaan we daar de juiste middelen voor hebben?”

Belgische apothekers kregen al de algemene richtlijnen voor een goede hygiëne en weten dat mondmaskers voorlopig niet nodig zijn. “Maar we stellen ons er toch vragen bij. Waar gaan zieke mensen naartoe? De apotheker. Er wordt meegedeeld dat mensen niet naar de dokter moeten gaan, maar best kunnen bellen. Ik vermoed dat dat scenario ook geldt voor een apotheker.”

Zwaenepoel verzekert dat de apothekers zeker paraat zullen blijven en het nodige zullen doen om de bezorgdheid onder de mensen op te vangen. “We zullen de nodige instanties blijven ondersteunen en blijven sensibiliseren. En voor de geneesmiddelen instaan, natuurlijk. Maar met al die bevoegde ministers is het onduidelijk tot wie we ons moeten richten voor informatie. Het is onverstandig mochten de apothekers als toegankelijk informatiekanaal niet benut worden.”