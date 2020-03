Hoe erg zit de schrik voor corona erin op school? “Denk je dat ik me moet laten testen? Iedereen mijdt me als de pest”

Gelijktijdig met de vermenigvuldiging van het aantal coronabesmettingen in België stromen scholieren weer samen op speelplaatsen en in klassen. Ook scholieren die tijdens de krokusvakantie in risicogebied op reis gingen. Hoe bezweer je dan zowel virus als vrees? Wij gingen kijken in een middelbare school met zo’n 1.000 leerlingen en schudden niemand de hand. “Denk je dat ik me moet laten testen? Iedereen mijdt me als de pest.”