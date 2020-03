Ex-Liverpool-spits Daniel Sturridge voor de rest van het seizoen geschorst omdat hij broer aanzette tot gokken op zijn transfer

Voormalig Liverpool-spits Daniel Sturridge (30) is tot het einde van het seizoen geschorst doordat hij de gokregels geschonden had. Hij krijgt ook een boete van 150.000 pond, zo’n 170.000 euro.

De Engelse ex-international had zijn broer Leon geïnformeerd en aangezet tot gokken op zijn mogelijke transfer naar de Spaanse club Sevilla in januari 2018. Dat breekt Sturridge nu zuur op. Nadat hij aanvankelijk leek weg te komen met een schorsing van amper twee weken, haalde de Engelse voetbalbond maandag in beroep alsnog zijn slag thuis.

Doordat de schorsing wereldwijd geldt, liet de voormalige Engelse international zijn driejarig contract bij het Turkse Trabzonspor ontbinden. De leider in de Turkse Super Lig had Sturridge afgelopen zomer transfervrij opgepikt bij Liverpool.