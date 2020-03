'Man met zwarte pruik' gaat aan de haal met 4.000 euro uit kassa restaurant

Rotselaar - Een onbekende man met een zwarte pruik heeft zondag overdag ongeveer 4.000 euro gestolen in restaurant Vital aan de Leuvensesteenweg in Gelrode.

Op camerabeelden is te zien hoe de onbekende zondag iets voor 13 uur langs een achterdeur restaurant Vital binnenwandelde. Vervolgens geraakte hij ongemerkt in een kantoorruimte op de eerste verdieping van de zaak. Daar stal hij ongeveer 4.000 euro uit een kassa. Eens de buit op zak sprong de dief van het dak naar beneden. Vervolgens vluchtte hij weg met een donkerkleurige Audi. De vrouw die aan de afwas stond, merkte de vluchtende man nog op en kon nog enkele cijfers van de nummerplaat zien.

Dief op klaarlichte dag aan de haal met inhoud kassa van restaurant Vital in Gelrode bij Aarschot. Video: ROB-tv

Bleek dat de man voor zijn passage in restaurant Vital ook was langs geweest bij de collega’s van de Kloosterhoeve in Rotselaar. Daar vroeg hij om naar het toilet te mogen gaan, maar pleegde hij geen diefstal. De politie ging bij Vital langs voor de nodige vaststellingen en is op zoek naar een man met een Frans accent. Voor de uitbaters van restaurant Vital is het een raadsel hoe de verdachte kon achterhalen waar het geld lag.