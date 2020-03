Aantal nieuwe wagens gedaald in februari. Ondanks het autosalon

In februari zijn er in België 46.775 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat blijkt uit gegevens van de FOD Mobiliteit en sectorfederatie Febiac. Het gaat om een daling met 6,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

De daling komt er na een lichte stijging in januari (51.840 inschrijvingen), toen er 1,5 procent meer registraties waren dan in januari 2019. Voor het lopende jaar komt het aantal inschrijvingen zo uit op 98.615, terwijl vorig jaar de kaap van honderdduizend (100.993) al gerond was. Het gaat om een vermindering met 2,36 procent.

Volgens Febiac liggen de cijfers in lijn met onze buurlanden, waar ook afnames worden opgetekend.

Het effect van het autosalon in Brussel, dat in januari plaatsvond, zal pas in maart of april echt merkbaar worden in de inschrijvingen.

Het populairste automerk in februari was Volkswagen, met 4.370 inschrijvingen, gevolgd door Renault (3.303) en Peugeot (3.174). BMW, vorige maand nog koploper, sloot de maand af op de vierde plaats (3.085).

Wat gemotoriseerde tweewielers betreft, kende het aantal inschrijvingen in februari een terugval van 9,2 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Door het sterke resultaat in januari (+37,2 procent) komt de gecumuleerde groei wel nog uit op 6,8 procent.