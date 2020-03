Hij gooide honderdduizenden mensen op straat, maar boekte wel 400 miljard dollar winst: ‘Manager van de eeuw’ Jack Welch is niet meer

Voor hele generaties ondernemers en managers was hij een goeroe. Zakenblad Fortune riep hem in 1999 zelfs uit tot “manager van de eeuw”. Maar voor de honderdduizenden mensen die de oud-topman van General Electric in zijn twintigjarige bewind ontsloeg, was hij ‘neutron Jack’, omdat hij net als de neutronenbom mensen elimineerde terwijl de gebouwen intact bleven.