Brand met veel rookontwikkeling in opslagplaats van Umicore in Hoboken

Hoboken - In het Antwerpse district Hoboken is maandagavond brand uitgebroken in een opslagplaats van materiaaltechnologiebedrijf Umicore. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen, die met de grote middelen ter plaatse is.

De brand ontstond volgens de brandweer in een opslagplaats van olie en vet. Een olieraffinaderij wat verder in de loods bleef gevrijwaard. Er is wel sprake van veel rookontwikkeling. Buurtbewoners houden best ramen en deuren gesloten als ze hinder ondervinden.

De brandweer voert intussen metingen naar de mogelijke uitstoot van zware metalen uit in de omgeving en op de vaste meetpunten van Umicore. Voorlopig werden er geen gevaarlijke concentraties gemeten

De operationele coördinatiefase van het rampenplan is van kracht.

Omwonenden is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.