Presidentskandidaat Amy Klobuchar gooit handdoek in de ring

De Democratische senator van Minnesota Amy Klobuchar doet niet langer een gooi naar het presidentschap. Dat melden de Amerikaanse media. Ze had in de eerste vier voorverkiezingen maar zeven afgevaardigden verzameld.

Dag op dag 8 maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, op 3 november, stemmen de Democraten morgen op Super Tuesday op hun kandidaat om het tegen Donald Trump op te nemen. Veertien staten zullen beslissen welke Democratische kandidaat ze daarvoor het meest geschikt achten. Wie dat wordt is koffiedik kijken.

Niet Amy Klobuchar want die stapt uit de race. En ook Pete Buttigieg stapte in de nacht van zondag op maandag uit de race/ Zo blijven er aan Democratische kant nog vijf kandidaten over.

Volgens de Amerikaanse media zal Klobuchar tijdens een rally in Dallas van Joe Biden officieel aankondigen dat ze geen kandidaat meer is en ook meteen haar steun uitspreken voor Biden. Ook Pete Buttigieg, die eerder op de dag zijn terugtrekking aankondigde, zou trouwens zijn steun voor Biden uitspreken.

Klobuchar is net als Biden een meer gematigde kandidaat. Ze bouwde haar campagne op rond haar afkomst uit de “Midwest” en maakte zich hard dat de Democraten Donald Trump enkel kunnen verslaan met een kandidaat die misnoegde kiezers uit staten als Michigan en Wisconsin kan overtuigen. Ze grapte vaak dat ze een blauwe muur (de kleur van de Democraten) zou bouwen rond de Midwest en Trump daarvoor zou laten betalen.

Haar parcours verliep tijdens de eerste voorverkiezingen echter maar hobbelig. Ze eindigde vijfde in Iowa, een staat in de Midwest waar ze heel hard op had ingezet, en zesde in zowel Nevada als South Carolina. Het hoogtepunt van haar campagne was het debat in New Hampshire midden vorige maand, waar ze een sterke prestatie neerzette die haar een derde plaats opleverde bij de voorverkiezing op 11 februari.

