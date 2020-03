‘Tramschutter’ (38) toont geen enkel berouw op terreurproces: hij lacht met zijn slachtoffers en spuwt naar zijn advocaat

Vier doden heeft ‘tramterrorist’ Gökmen Tanis (38) in maart vorig jaar gemaakt, toen hij het vuur opende in een tram in Utrecht. Maar veel berouw lijkt hij daarover niet te hebben. Op zijn proces maandag lachte Tanis zijn slachtoffers uit en stak zijn middelvinger op naar de rechter. Om op het einde ook zijn eigen advocaat te bespuwen.