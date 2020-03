Het frietkotmysterie van Ravels: amper 14.987 inwoners en toch opent frituur nummer dertien er de deuren

Ravels -

Eén frietkot per 2.500 à 3.000 inwoners. Dat is volgens de frituristenbond de gouden regel om een leefbare zaak te hebben. Maar in het Kempense Ravels trekken ze zich daar niets van aan. Donderdag opent frituur nummer dertien voor nog geen 15.000 inwoners. “Dat is ongeveer één op duizend en een klets”, zegt Bernard Lefèvre, voorzitter van de frituristenbond Navefri. “Hoe overleven die uitbaters? Zijn ze daar in Ravels zo gek van frietjes?”