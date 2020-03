Nieuwe app helpt jongeren op eigen benen staan

Waar moet ik op letten als ik een woning ga bezoeken? Hoe spaar ik wat geld? Wat is gezond eten? De nieuwe app Heyday leert (kwetsbare) jongeren zelfstandig wonen. “De app is een goede gids om de overgang vlotter te laten verlopen.”

De centra voor algemeen welzijn (CAW) noteerden vorig jaar meer dan 5.000 vragen van jongeren over wonen. Opvallend veel, en daarom besloot het JAC Antwerpen om actie te ondernemen. Samen met Spaced, een app-ontwikkelaar gespecialiseerd in maatschappelijke thema’s, lanceert het nu een app. Die leert jongeren op eigen benen staan en toont bij wie ze kunnen aankloppen bij problemen.

“De app is in de eerste plaats gemaakt voor jongeren die niet kunnen terugvallen op een netwerk: jongeren die een instelling verlaten zonder verdere begeleiding, bijvoorbeeld. Of die uit het buitenland komen zonder ouders of familie. Maar natuurlijk kunnen alle jongeren die alleen gaan wonen Heyday raadplegen”, zegt jeugdhulpverlener Roel Mannaert (JAC Antwerpen).

“Want op eigen benen staan is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Er komen heel veel keuzes en praktische beslommeringen bij kijken”, zegt Peter Jan Bogaert van het Agentschap Opgroeien. “En er is ook het emotionele aspect van eenzaamheid.”

Maar niet alleen daaraan moet de app iets veranderen. “Jongeren zijn door hun gebrek aan ervaring kwetsbaar voor malafide verhuurders”, zegt Anita Cauters, directeur van de CAW Groep.