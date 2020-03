Twee inbrekers uit Eeklo konden zondag worden opgepakt dankzij de slachtoffers. Zij volgden het duo vijftien kilometer lang om ze daarna in Maldegem klem te rijden. “Ik had zijn stuur vast, maar hij reed eerst verder”, klinkt het.

In een leegstaande woning in de Kauter in Sint-Joris (Beernem) werd zondag in de vooravond voor de vierde keer in twee jaar tijd ingebroken. Alerte buurtbewoners merkten hoe onbekenden hun aanhangwagen ...