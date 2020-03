Cafébaas staat alleen in moordproces: “Dat verhaal over die kluis was een cowboyverhaal, cafépraat”

Antwerpen / Duffel - Op het assisenproces over de moord op Leopoldine De Decker (76) houden vier van de vijf beschuldigden vol dat ze níets, maar dan ook niets met de moord te maken hebben.

De vijfde, Pieter Vermeersch (27), stapte in 2014 zelf naar de politie om zijn betrokkenheid op te biechten en wees de vier anderen aan. “Guus Wyns en ik stonden er financieel slecht voor”, verklaarde hij maandag. “Er circuleerde al langer een verhaal over een kluis vol zwart geld. Ze woog 80 kilo en zat zogezegd verstopt achter een kast. Guus zocht mensen, en ik stelde voor om dat door professionelen te laten doen”. Daarbij kwamen de anderen in beeld.

Maar de vier anderen spreken hem tegen. Volgens Wyns heeft Vermeersch alles alleen bedisseld. Hij ontkent dat de zoon van Leopoldine grote schulden bij hem had. “Dat verhaal van die kluis was cafépraat, dat een eigen leven ging leiden. Pieter vertelde elke week een ander cowboyverhaal. Toen ik hoorde wat hij van plan was, sloegen mijn stoppen door. Hij beloofde me dat het niet zou doorgaan. Ik heb spijt dat ik Vermeersch heb leren kennen. Hij is ambitieus, hij gaat over lijken.”

Ook Sébastien Pierrard, die de huurlingen zou hebben aangebracht, voelt zich erin geluisd: “Vermeersch kende die mannen al zonder mij.”

