Likoed wordt grootste partij in Israël

De Rechtse Likoedpartij van Benjamin Netanyahu wordt grootste partij in Israël, voor centrumpartij Blauw-Wit van Benny Gantz. Dat blijkt uit exitpolls na de parlementsverkiezingen in Israël.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wint volgens de exitpolls maandag de Israëlische parlementsverkiezingen, maar hij lijkt geen meerderheid te behalen in het parlement. Zijn rechts-religieuze blok komt volgens de Israëlische publieke omroep een zetel te kort voor een meerderheid.

De Likoedpartij van Netanyahu komt uit op 36 of 37 zetels. Samen met andere rechtse partijen komt Netanyahu uit op 60 zetels in het 120 zetels tellende parlement. Zijn voornaamste rivaal Benny Gantz van de centrumpartij Blauw-Wit krijgt volgens de exitpolls 33 zetels. Zijn centrumlinkse blok strandt op 52 tot 54 zetels in de Knesset.

Mocht Netanyahu geen meerderheid halen, dan is het mogelijk dat de politieke situatie in Israël niet verandert en dat er nog steeds geen nieuwe regering kan worden gevormd. Dit zijn de derde verkiezingen in een jaar tijd, omdat er na de vorige verkiezingen geen coalitie kon worden gemaakt.

De opkomst bij de parlementsverkiezingen was hoger dan verwacht, ondanks angst voor het nieuwe coronavirus. Bij de stembusgang zijn meer mensen komen opdagen dan bij de vorige verkiezingen in september.