Eén van besmette Belgen was met twee dochters op vakantie in Italië: “Ik dacht eerst dat ik gewoon moe was door de skireis”

Eén van de zes besmette coronapatiënten in ons land is organist Christophe Bursens (46) uit Sint-Niklaas. De man was met zijn twee dochters op skireis in Noord-Italië en meldde zich zondag bij terugkomst spontaan in het ziekenhuis omdat hij zich grieperig voelde. “Ik maakte me geen zorgen om mezelf, maar ik wilde voorkomen dat ik andere mensen zou besmetten.”