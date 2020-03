Deze Chinese vrouw is het gezicht van het coronavirus: “Ik ben nog nooit zo vernederd”

Het gezicht van het coronavirus. Zo noemt Ciara Lo zichzelf. De Chinese twintiger landde begin februari in Italië om er negen maanden te studeren, maar kreeg door het coronavirus vanaf de eerste dag te maken met discriminatie. “Ik ben nog nooit zo vernederd”, zegt de Chinese.

Pas was Ciara Lo van het vliegtuig gestapt in Bologna, of de 22-jarige studente uit Hongkong werd het slachtoffer van een diefstal. Haar rugzak werd opengesneden en een dief ging aan de haal met haar geld en bankkaarten. Een valse start van een negen maanden durende Erasmusuitwisseling.

En het zou er niet beter op worden. Diezelfde 6 februari ging ze met een ooggetuige van de diefstal naar de politie. Zodra ze daar haar paspoort toonde, werd ze de deur gewezen. Ze moest buiten wachten, volgens de twintiger zelf omdat ze van China afkomstig is. “Ik dacht dat ik in Italië die heisa om dat coronavirus achter mij kon laten. Maar blijkbaar niet”, zegt ze. Uiteindelijk kon ze een klacht indienen, maar ze heeft bijna een maand later nog niets gehoord. Een telefoonnummer waar ze naar moest bellen als ze het coronavirus zou krijgen, kreeg ze wél.

Bankkaart

Nog een probleem voor Lo: een nieuwe bankkaart krijgen. Ze trok naar de bank Intesa Sanpaolo, waar ze een nieuwe rekening probeerde te openen zodat haar ouders geld naar haar konden overmaken. Daar werd ze op 6 februari buitengezet door een Italiaanse werknemer die volgens de Chinese iets over het coronavirus zei.

“Op 21 februari ging ik nog eens en kreeg ik te horen dat ik een Italiaanse identiteitskaart nodig had om daar een bankrekening te openen. De derde keer had ik alle documenten ingevuld en leek alles in orde, tot de vrouw aan het loket zei dat ze het niet wou doen”; schrijft Lo. “Ze zei me dat het beleid van de bank erin bestaat dat mensen die geen Italiaans kunnen geen bankrekening mogen openen. Ik probeerde haar te vertellen dat ik het wel versta, maar ze weigerde.”

De jonge vrouw benadrukt wel dat niet iedereen in Italië vijandig tegenover haar is. “Sommigen helpen me wel en zijn vriendelijk”, zegt ze. “Maar ik voel me wel een buitenstaander en ik ben gefrustreerd. Dat er nu nog racisme bestaat… Ik voel me het gezicht van het coronavirus omdat ik Chinees ben.”