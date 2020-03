SP.A wil profclubs met preventieve witwaswet financieel aan de ketting leggen

SP.A heeft een wetsvoorstel ingediend om het profvoetbal vanaf volgend jaar te onderwerpen aan de preventieve witwaswet. Net als de diamantsector zouden de clubs uit de Pro League hierdoor alle verdachte verrichtingen meteen moeten melden aan de antiwitwascel. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een beroepsverbod en hoge boetes.

Het is SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke die het profvoetbal financieel aan de ketting wil leggen. “Operatie Propere Handen heeft anderhalf jaar geleden aangetoond dat er in het profvoetbal grijze financiële circuits en discutabele constructies bestaan – al dan niet met allerlei tussenpersonen –, waarin heel veel geld omgaat”, licht Vandenbroucke toe. “Van de belofte om meer transparantie te brengen in de financiële stromen rond deze miljoenenbusiness, is nog niet veel in huis gekomen. Vandaar dit voorstel. Ik durf ervan uit te gaan dat ook mijn collega’s van de andere fracties in het parlement vinden dat er meer transparantie moet komen.”

De verruiming van de preventieve witwaswet tot het profvoetbal zou de 24 clubs van de Pro League verplichten om bij het minste vermoeden dat geldmiddelen of financiële verrichtingen verband houden met het witwassen van geld de antiwitwascel op de hoogte te brengen. Ook moet de identiteit van alle personen met wie zaken gedaan worden, grondig worden gecontroleerd. Clubs of managers die hieraan verzaken, riskeren hun vergunning te verliezen of een beroepsverbod opgelegd te krijgen. Er is ook voorzien in boetes van 250 tot 1,25 miljoen euro. De professionele voetbalclubs zouden zo – net als onder anderen de diamantairs en vastgoedmakelaars – rechtstreeks onder de controle vallen van de federale overheidsdienst Economie.

Expertenpanel

Vandenbrouckes wetsvoorstel was een van de voorstellen van het expertenpanel van de Pro League, bestaande uit Michel Maus, Johan Vande Lanotte en Tomas Vanden Spiegel. “Des te beter, dan verwacht ik dat de maatregel snel en correct zal worden toegepast door de professionele voetbalclubs”, zegt hij. Maar tot op heden is dat rapport nog steeds niet goedgekeurd door de Pro League zelf. De grote clubs zouden zich niet kunnen vinden in de alternatieve financiering voor de gunstregimes via Europese en transferinkomsten.

Het wetsvoorstel staat voor Vandenbroucke overigens volledig los van de fiscale en RSZ-voordelen. “Wij gaan nog steeds voor een volledige afschaffing van die voordelen. Er kan geen sprake van zijn dat deze maatregel als pasmunt zou dienen om de exuberante fiscale voordelen – 140 miljoen euro per jaar – voor het topvoetbal te behouden.”