OESO: “Coronavirus brengt wereldeconomie in gevaar”

“Coronavirus: de wereldeconomie is in gevaar”, zo klinkt de weinig geruststellende titel die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de denktank van de rijkste landen, boven haar nieuwste economische vooruitzichten heeft gezet.

Volgens de OESO behoort een krimp van de wereldeconomie in het eerste kwartaal tot de mogelijkheden. Voor het hele jaar mikt de organisatie niet langer op een groei van 2,9 procent maar slechts van 2,4 procent, meteen de laagste groei sinds de financiële crisis van 2009. Dat alles dan nog in de veronderstelling dat de epidemie in China dit kwartaal haar piek bereikt en dat de verspreiding in andere landen binnen de perken blijft. Zo niet dreigt de wereldgroei zelfs terug te vallen tot anderhalf procent, met een mogelijk recessie in Japan en de eurozone.

In de eurozone zal de groei sowieso terugvallen van 1,1 procent naar 0,8 procent. “De daling van de productie in China is in de hele wereld voelbaar, omdat het land een sleutelrol speelt in wereldwijde aanvoerlijnen, het toerisme en op de grondstoffenmarkten”, aldus het rapport.